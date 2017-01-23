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Sow attı, Cezayir kupa dışı kaldı!

Tarih23 Ocak 2017 , 23:45

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Senegal 2-2 Cezayir
10' [0-1]Slimani
44' [1-1]Diop
52' [1-2]Slimani
53' [2-2]Moussa Sow

AJANSSPOR- Afrika Uluslar Kupası B Grubu son maçında Senegal ile Cezayir karşı karşıya geldi. 

Moussa Sow'un bir gol attığı maç 2-2 sona ererken Senegal grubu lider olarak bitirdi. Çeyrek finalde Sowlu Senegal ile Aboubakarlı Kamerun karşı karşıya gelecek. 

Cezair ise 3 maç sonunda topladığı 2 puanla grubu 3. bitirdi ve kupaya veda etti. 

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