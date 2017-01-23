Sow attı, Cezayir kupa dışı kaldı!

Senegal 2-2 Cezayir

10' [0-1]Slimani

44' [1-1]Diop

52' [1-2]Slimani

53' [2-2]Moussa Sow

AJANSSPOR- Afrika Uluslar Kupası B Grubu son maçında Senegal ile Cezayir karşı karşıya geldi.

Moussa Sow'un bir gol attığı maç 2-2 sona ererken Senegal grubu lider olarak bitirdi. Çeyrek finalde Sowlu Senegal ile Aboubakarlı Kamerun karşı karşıya gelecek.

Cezair ise 3 maç sonunda topladığı 2 puanla grubu 3. bitirdi ve kupaya veda etti.