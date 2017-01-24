Drogba transfer oldu mu?

Brezilya’da transfer görüşmelerine giden Didier Drogba’nın Avustralya takımı South Melbourne ile de bir görüşme yaptığı ve teklifi kabul etmeye hazırlandığı kaydedildi. South Melbourne Başkanı Bill Papastergiadis ile görüşen Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba’nın, kendisine önerilen kontrattan çok mutlu olduğu öğrenildi.



38 yaşındaki Didier Drogba’nın transferinin şu an için bekletileceği ve Avustralya A-League’de 2018/19 sezonu başlangıcına kalacağı iddia edildi. Yine de South Melbourne takımının FFA’e başvurarak Didier Drogba’yı oynatabilmek için özel izin almayı deneyeceği belirtildi.

"KİRALIK OLARAK GİTMEME İZİN VERİR MİSİNİZ?"

South Melbourne Başkanı Papastergiadis, yaptığı açıklamada, “Tüm şartlarda anlaştık. Ancak, transfer döneminde olmadığımız için bir sıkıntı yaşıyoruz. Drogba, teklifimizi kabul etse de A-League’de bir süre oynayamayacak. Gelecek sezona kadar forma giyebilir. Drogba, son olarak bize, ‘Sizinle kontrat imzalarsam ve forma giyemezsem, kiralık olarak gitmeme izin verir misiniz’ dedi” ifadelerini kullandı.

Didier Drogba, imzayı atarsa Avrupa, Kuzey Amerika, Asya’dan sonra Avustralya’da futbol oynayarak dört farklı kıtadaki takımların formasını giymiş olacak.



Kaynak : Hürriyet