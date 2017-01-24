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Eski Fenerbahçeli Pereira'nın yanına gitti!

Tarih24 Ocak 2017 , 22:22

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Eski Fenerbahçeli Pereira'nın yanına gitti!

AJANSSPOR - Daha önce Fenerbahçe ve Alanyaspor'da forma giyen Senegalli savunma oyuncusu Abdoulaye Ba, sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı 1860 Münih ile anlaştı.

Bonservisi Porto'da olan Ba, Almanya 2. Lig ekibi ile sözleşme imzalamak üzere Münih'e geldi. Transferi hakkında açıklama yapan Ba, "Sözleşmemi imzaladım ve Münih'e uzun süreliğine geliyorum. Burada uzun süre kalmak istiyorum. Vitor Pereira beni projesi için ikna etti, bundan dolayı bu kulübü seçtim" ifadesini kullandı

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