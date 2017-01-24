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Melo'da büyük değişim!

Tarih24 Ocak 2017 , 13:36

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Melo'da büyük değişim!

AJANSSPOR - Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, kendisine ait sosyal paylaşım sitelerini aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Tecrübeli isim, son olarak vücudundaki değişimi takipçileriyle paylaştı.

Melo, düzenli olarak egzersiz yapmasına rağmen şu andaki vücuda ulaşmanın kolay olmadığını, eşinin desteğinin kendisi için önemli olduğunu açıklamasında paylaştı.

İşte Melo’nun takipçileriyle paylaştığı o fotoğraf : 


 

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