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Galatasaray gönderdi, İspanya'ya gitti!

Tarih25 Ocak 2017 , 15:13

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Galatasaray gönderdi, İspanya'ya gitti!

Galatasaray'ın denemelere aldığı ancak maliyetinin yüksek olması nedeniyle gönderdiği Sidiki Maiga, İspanya 2. Lig ekibi Alcoron ile sözleşme imzaladı.

Gelecek vaat eden oyuncular arasında gösterilen 17 yaşındaki Malili futbolcu İspanya 2. Ligi'nde forma giyecek. (Cnntürk)

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