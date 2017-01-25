Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Dünya'dan Futbol

Galatasaray'dan ayrıldı, imzayı attı!

Tarih25 Ocak 2017 , 15:25

Yorum
Galatasaray'dan ayrıldı, imzayı attı!

AJANSSPOR - Galatasaray'a 2013-14 sezonunun devre arasında Uruguay takımı CA Fenix'ten 2 milyon Euro'ya transfer edilen ancak geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen 22 yaşındaki futbolcu Lucas Ontivero, Şili Ligi ekibi Universidad de Chile ile sözleşme imzaladı.

Dün sağlık kontrolünden geçen Arjantinli oyuncu, yeni kulübü ile 1.5 yıllık sözleşme imzalarken, takımla birlikte idmanlara da başladı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Dünya'dan Futbol HaberleriTüm Dünya'dan Futbol Haberleri

ih