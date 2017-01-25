Galatasaray'dan ayrıldı, imzayı attı!

AJANSSPOR - Galatasaray'a 2013-14 sezonunun devre arasında Uruguay takımı CA Fenix'ten 2 milyon Euro'ya transfer edilen ancak geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen 22 yaşındaki futbolcu Lucas Ontivero, Şili Ligi ekibi Universidad de Chile ile sözleşme imzaladı.

Dün sağlık kontrolünden geçen Arjantinli oyuncu, yeni kulübü ile 1.5 yıllık sözleşme imzalarken, takımla birlikte idmanlara da başladı.