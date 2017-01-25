Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Dünya'dan Futbol

Leekens dönemi sona erdi!

Tarih25 Ocak 2017 , 10:23

Yorum
Leekens dönemi sona erdi!

Cezayir Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Georges Leekens, takımının Afrika Uluslar Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından görevinden istifa etti.

Cezayir Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Belçikalı teknik adam Leekens ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Federasyonun internet sitesine değerlendirmede bulunan Leekens, "Her ne kadar takıma yürekten bağlı olsam da istifanın iki taraf için de en iyi seçenek olduğuna karar verdim." ifadesini kullandı.

Cezayir'de teknik direktörlük görevi̇ne 3 ay önce başlayan Leekens, takımının başında çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet alabildi.

Afrika Uluslar Kupası'na katılan Cezayir, Gabon'da devam eden organizasyonda 3 maçta sadece 2 beraberlik alarak B Grubu'nu 3. sırada tamamlamış ve turnuvaya erken veda etmişti.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Dünya'dan Futbol HaberleriTüm Dünya'dan Futbol Haberleri