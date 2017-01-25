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PSG'den hücuma yıldız takviye!

Tarih25 Ocak 2017 , 22:59

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PSG'den hücuma yıldız takviye!

AJANSSPOR- PSG, Julian Draxler'in ardından flaş bir transfere daha imza attı. 

Fransız ekibi, Benfica'nın 20 yaşındaki yıldızı Gonçalo Guedes'i renklerine bağladığını duyurdu. Portekizli hücum oyuncusuyla 2021'e kadar süren bir sözleşme imzalandığı açıklandı. 

Guedes yeni takımında 15 numaralı formayı giyecek. 

PSG bu transfer döneminde daha önce Wolfsburg'dan Alman yıldızı Julian Draxler'i transfer etmişti. 

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