Albert Riera şaşırttı!

Bir dönem yolu Galatasaray’dan geçen İspanyol yıldız Albert Riera, kariyerini Rusya’nın Tomsk takımında sürdürüyor. Sibirya bölgesinde bulunan takımda parasız oynayan tecrübeli futbolcu, maaşı dert etmediğini söyledi.

Riera, “Karım burada doğmuştu. Tanıdık bir yer bizim için. Önceliğim Türkiye ve Rusya idi. Türkiye’de takım bulamadım ve Tom Tomsk’a imza attım. Para benim için mesele değil, sadece oynamak istiyorum. Burada oynamaya devam edeceğim” diye konuştu.

Kariyerinin en yüksek dönemini Liverpool’da yaşayan 34 yaşındaki Riera, 2011-14 sezonları arasında sarı-kırmızılı forma giydi.

Fatih Terim teknik direktörlüğünde, alışık olmadığı sol bek pozisyonunda iyi iş çıkaran yıldız oyuncu Galatasaray’dan sonra Watford, Udinese, Mallorca, Zavrc ve Koper gibi takımlarda oynadı.



Kaynak : Skorer