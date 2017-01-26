Chapecoense için maça çıktılar!

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım amacıyla düzenlenen dostluk maçında Brezilya, Kolombiya'yı 1-0 yendi.



Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Nilton Santos Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka öncesi her iki takımın oyuncuları, 29 Kasım 2016'da Kolombiya'nın Medellin kentinde Brezilya'nın Chapecoense ekibinin bulunduğu uçağın düşmesi sonucu sağ kurtulan futbolcular Jackson Follmann, Alan Ruschel, Helio Neto ve gazeteci Rafael Henzel ile tokalaştı.



Ayrıca konuk ekip Kolombiya sahaya çıktığında kazadan sonra bu ülke halkının Brezilya ile gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür anonsu yapıldı.



Milli futbolcuların iki ülke ulusal marşlarını omuz omuza okumasının ardından uçak kazasında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Karşılaşma öncesi yüzlerce beyaz balonun gökyüzüne bırakıldığı stadyumda, kazadan sağ kurtulan Chapecoense futbolcusu Alan Ruschel'in, bacağı kesilen, tekerlekli sandalyedeki takım arkadaşı Follmann'a yardım etmesi dikkati çekti.



Brezilya Weverton, Fagner, Geromel, Rodrigo Caio, Fabio Santos, Wallace, Willian Arao, Lucas Lima, Diego Souza, Dudu ve Robinho, konuk ekip Kolombiya ise David Gonzalez, Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, William Tesillo, Farid Díaz, Mateus Uribe, Abel Aguilar, Macnelly Torres, Jonathan Copete, Teofilo Gutierrez ve Miguel Borja ilk 11'leriyle sahaya çıktı.



Maçın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi Brezilya, ikinci yarının hemen başında 46. dakikada Dudu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.



Brezilya ile Kolombiya futbol federasyonları daha önce FIFA ve Güney America Futbol Federasyonuna (CONMEBOL) başvurarak geliri uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine bağışlanmak üzere dostluk maçı yapmak istediklerini bildirmişti.



Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense takımı teknik heyet ve oyuncuları dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.