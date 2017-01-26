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Evra imzayı attı!
26 Ocak 2017 , 00:48
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AJANSSPOR- Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Juventus'un Fransız sol beki Patrice Evra'yı transfer etti.
Kulübün resmi Internet sitesinden yapılan açıklamada Evra'nın sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiği ve 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladığı duyuruldu.
25 yaşındaki sol bek bugün (26 Ocak) TSİ 21.00'de basına tanıtılacak.
Futbol kariyerine PSG altyapısından başlayan deneyimli sol bek Nice, Monaco, Manchester United ve son olarak da Juventus'ta oynamıştı.
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