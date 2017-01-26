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İşte Patrice Evra'nın yeni takımı!
26 Ocak 2017 , 10:54
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- Juventus
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Marsilya, Juventus'da forma giyen Fransız oyuncu Patrice Evra'yı kadrosuna kattı.
Fransa temsilcisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki oyuncu ile 1,5 senelik sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Açıklamada, bonservis bedeli ve maaş konusunda bilgi verilmezken, Patrice Evra için kulüp binasında imza töreni düzenleneceği bildirildi.
Evra, bu sezon Juventus formasıyla 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi, 6'sı lig ve 1'i İtalya Süper Kupası olmak üzere 13 karşılaşmada görev aldı.
Futbol kariyerine Paris-Saint Germain (PSG) altyapısında başlayan Evra, Nice, Monaco ve Manchester United gibi takımlarda forma giymesinin ardından 2014'te Juventus'a transfer olmuştu. Evra, 81 kez de Fransa Milli Takımı'nda oynadı.
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