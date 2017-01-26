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Mısır ile Gana çeyrek finalde
26 Ocak 2017 , 00:14
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2017 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda son maçların ardından, Mısır ile Gana çeyrek finale yükseldi.
Gabon'un ev sahipliği yaptığı ve 31. kez düzenlenen organizasyonda, D Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.
Gruptan çıkmayı ikinci maçlar sonunda garantileyen Gana, Port-Gentil kentinde Mısır ile karşı karşıya geldi. Mısır, İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Muhammed Salah'ın 11. dakikada kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da görev yapan Ganalı John Boye, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
D Grubu'ndaki diğer mücadelede ise Uganda ile Mali, Oyem şehrinde karşılaştı. Uganda, Farouk Miya'nın 70. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Mali, bu gole 3 dakika sonra Yves Bissouma ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Kardemir Karabükspor'da top koşturan Malili Mustapha Yatabare, 78. dakikada oyuna dahil oldu. Kayserispor'un Malili oyuncusu Samba Sow ise yedekler arasında başladığı karşılaşmada süre alamadı.
Grup maçlarını topladığı 7 puanla lider tamamlayan Mısır ile 6 puan elde ederek ikinci olan Gana, çeyrek finale yükseldi. Mısır, C Grubu ikincisi Fas, Gana ise C Grubu'nu lider tamamlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile eşleşti.
Son karşılaşmaların ardından D Grubu'ndaki puan durumu şöyle oluştu:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Mısır
|3
|2
|1
|0
|2
|0
|2
|7
|2
|Gana
|3
|2
|0
|1
|2
|1
|1
|6
|3
|Mali
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|2
|4
|Uganda
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
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