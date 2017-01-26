- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Psg'ye neden gitti? Açıkladı!
26 Ocak 2017 , 12:03
- İlgili:
- Futbol
- Dünya'dan Futbol
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain'in (PSG), Benfica'dan transfer ettiği Portekizli hücum oyuncusu Goncalo Guedes, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine geldiğini belirtti.
Guedes, PSG Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında, transferinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birindeyim. Önemli futbolcularla oynayacağım ve Unai Emery gibi büyük bir teknik adamla çalışacağım için heyecanlıyım. PSG gibi bir kulüpte oynamak, kendimi geliştirmemde yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Paris'in harika bir şehir olduğunu vurgulayan 20 yaşındaki Guedes, beklentileri karşılayabilmek ve PSG'nin başarılı olabilmesi için elinden geleni yapacağını bildirdi.
PSG, Benfica'dan transfer ettiği Guedes ile 2021 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Fransız basınında, PSG'nin genç futbolcunun bonservisi için yaklaşık 25 milyon avro ödediği öne sürülmüştü.
Benfica altyapısından yetişen ve sağ kanat ile forvet arkasında görev yapabilen Guedes, bu sezon 28 maçta 7 gol attı.
- İlgili:
- Futbol
- Dünya'dan Futbol
YORUM EKLE
Son Dünya'dan Futbol HaberleriTüm Dünya'dan Futbol Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar