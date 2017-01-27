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Beijing Guoan 2 milyar TL'ye satıldı
27 Ocak 2017 , 19:19
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Beijing Guoan 2 milyar TL'ye satıldıBeijing Guoan'ın yüzde 64 hissesi 481 milyon euroya (2 milyar TL) satıldı, kulübün değeri 754 milyon euro (3.1 milyar TL) oldu.
Burak Yılmaz'ın kulübü Beijing Guoan, rekor bir fiyata alıcı buldu. Çinli bir gayrimenkul devi olan La Sinobo, 754 milyon euro değer biçilen kulübün yüzde 64 hissesini 481 milyon euroya satın aldı.
Bu satışın ardından kulübün isim değişikliğine gideceği, yeni ismin Beijing Sinobo Guoan olacağı duyuruldu. Bu satışla birlikte 754 milyon euroluk değeri tescillenen Guoan, Avrupa'nın dev ekiplerini geride bıraktı.
Avrupa'nın devlerinden değerli
Milan ve Atletico Madrid gibi takımlardan daha değerli olduğu ortaya çıktı. Örneğin İtalyan devi Milan'ın yüzde 99 hissesi için Çinliler tarafından 740 milyon euro teklif edildiğine dikkat çekildi. İspanyol finans danışmanlık şirketlerine göre Atletico'nun ise 527 ila 578 milyon euro arasında değeri olduğu hesaplandı.
(Skorer)
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