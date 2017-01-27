Bosna'da anlamlı ziyaret!

Bosna Hersek'in en köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar'ın yönetimi, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'u ziyaret etti.

Kulüp yöneticileri, büyükelçi Koç'a Zeljeznicar Futbol Kulübünün formasını hediye ederek, takımın sezonun ikinci yarısında oynayacağı maçlara davette bulundu.

Büyükelçi Koç, burada yaptığı açıklamada, devre arası hazırlık kampını Antalya'da sürdürecek olan Zeljeznicar'a başarılar dileyerek, "Önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye'yi tercih etmeleri aslında iki ülke arasındaki ilişkiler bakımından son derece önemli bir gösterge." dedi.

Bosna Hersek'ten başarılı futbolcuların Türk takımlarında forma giydiğini anımsatan Koç, bunun iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin spora da yansıdığını gösterdiğini aktardı.

Türk takımlarında daha çok Bosna Hersekli futbolcunun forma giymesini temenni eden Koç, "İzleyebildiğim kadarıyla son derece başarılılar. Fizik, kondisyon olarak da çok yüksek performansları var. Dilerim ki bu eğilim artarak devam eder." şeklinde konuştu.

Haldun Koç, Türkiye'den de futbolcuların Bosna Hersek takımlarında başarılı olabileceğini belirterek, "Bunun sağlanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Zeljeznicar Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Amar Bajramovic de büyükelçi Koç'a kulübün projelerinden ve gelecek planlarından bahsetme imkanı bulduklarını belirterek, "Büyükelçi Koç'un futbolu seven biri olması bizi mutlu etti." şeklinde görüşünü dile getirdi.

Büyükelçinin Türkiye'de forma giyen Bosna Hersekli futbolcular hakkında da bilgi aldığını aktaran Bajramovic, daha önce Zeljeznicar forması giyen Rijad Bajic, Amir Hadziahmetovic ve Edin Visca hakkında da konuştuklarını söyledi.

Zeljeznicar'ın Bosna Hersek'in en iyi futbol okuluna sahip olduğunu kaydeden Bajramovic, büyükelçi Koç'tan Türk takımları ile iş birliğini geliştirme konusunda yardım istediklerini ifade etti.

Bajramovic, bu yıl da hazırlık kampı için Antalya'yı seçtiklerini belirterek, "Antalya ihtiyacımız olan tüm koşullara sahip. Otelleri, sahaları muhteşem. Hazırlık kampı bakımından Türkiye'den başka bir yer tanımıyoruz." dedi.

Görüşmeye ayrıca Anadolu Ajansı (AA) Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik de katıldı.

1921 yılında kurulan Zeljeznicar'ın, biri eski Yugoslavya döneminde olmak üzere yedi şampiyonluğu bulunuyor.