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Pereira yeni takımıyla iyi başladı!

Tarih27 Ocak 2017 , 23:22

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Pereira yeni takımıyla iyi başladı!

Fenerbahçe'nin eski hocası Portekizli Vitor Pereira, Bundesliga 2'de mücadele eden yeni takımı 1860 Münih ile çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Pereira'nın yeni takımı 1860 Münih kendi sahasında Greuther Fürth'ü 2-1 ile geçti ve 18. haftada 19. puanını almış oldu.

Daha önce Porto, Al Ahli Jeddah, Olympiakos ve Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli hoca yeni takımlarıyla çıktığı bütün ilk maçları kazandı.

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