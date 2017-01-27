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Pereira yeni takımıyla iyi başladı!
27 Ocak 2017 , 23:22
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Fenerbahçe'nin eski hocası Portekizli Vitor Pereira, Bundesliga 2'de mücadele eden yeni takımı 1860 Münih ile çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Pereira'nın yeni takımı 1860 Münih kendi sahasında Greuther Fürth'ü 2-1 ile geçti ve 18. haftada 19. puanını almış oldu.
Daha önce Porto, Al Ahli Jeddah, Olympiakos ve Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli hoca yeni takımlarıyla çıktığı bütün ilk maçları kazandı.
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