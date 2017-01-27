"Türk hakemler de kötü yönetmişti ama.."

AJANSSPOR- Antalya ve Güney Kıbrıs'taki şikeli maçlarda mücadele eden Botosani'de başkan Cornel Şfaiter çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yaşananları dün akşam okuduğunu belirten Şfaiter, "Neler olduğuna dair bir fikrim yok. O dönem Antalya'daydım. Ama Amkar maçını değil başka maçı takip ettim. Şüpheli bir durum dikkatimi çekmedi. Amkar maçının devresi 2-0 bitmiş. 45+6'da bir penaltı olduğunu duydum. Ertesi gün hocayla konuştuğumda maçla ilgili çekincelerini paylaştı. Tribünlerde kulaklıklı pek çok isim görmüşler. Kendi aralarında böyle haberleşiyorlarmış. Astra ve CFR maçlarında da yaşananları görünce şok oldum. O hakemler bunun bedelini ödemeli. Böyle olaylara futbolda yer yok" ifadelerini kullandı.

Turnuvayı organize eden Şarpe Anatoli ile de konuştuğunu belirten Botosani başkanı, "Dün gece 00.40'ta beni aradı. Her şeyi öğrenmek için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Onun ciddi biri olduğunu biliyorum. Rumen hakemlerin böylesine kirli işlerde yer alması utanç verici" dedi.

Bu işe büyük bir para yatırıldığını söyleyen Şfaiter, "Bu maçlar için paralarımızı alıyorlar. Bunun Rumen hakemler tarafından yapılacağını beklemezdim. Geçmiş yıllarda bazı Türk hakemlerin çok kötü maçlar yönettiğine şahit oldum ama onların iyi eğitilmediğini düşünmüştüm" diye konuştu.

Botosani, Antalya'da Amkar Perm ile karşılaşırken maç 3-0 Rumen ekibin galibiyetiyle sona erdi. Fakat gollerden bir tanesinin 45+6'da gelmesi, şüpheli penaltı kararları maça gölge düşürdü.

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