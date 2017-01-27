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Vargas'ın yeni adresi belli oldu!

Tarih27 Ocak 2017 , 23:53

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Vargas'ın yeni adresi belli oldu!

Galatasaray'ın forvet transferinde gündeminde olduğu iddia edilen Eduardo Vargas, Meksika ekiplerindem Tigres ile anlaştı.

Tigres, Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Eduardo Vargas'ı transfer ettiğini açıkladı. 27 yaşındaki Şilili futbolcunun Pazar günü Meksika'da olacağı belirtildi.

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