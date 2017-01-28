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Burkina Faso yarı finalde!
28 Ocak 2017 , 21:43
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Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası çeyrek final karşılaşmasında Burkina Faso, Tunus'u 2-0 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.
31. kez düzenlenen turnuvanın ilk çeyrek final mücadelesinde, A Grubu'nu lider tamamlayan Burkina Faso ile B Grubu'nu ikinci sırada bitiren Tunus, başkent Libreville'de karşı karşıya geldi.
Burkina Faso, 81. dakikada serbest vuruştan Aristide Bance ve daha önce Türkiye'de Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor'da görev yapan Prejuce Nakoulma'nın 84. dakikada attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Kardemir Karabükspor'un Burkina Fasolu oyuncusu Abdou Razack Traore, mücadelede 90 dakika forma giyerken, Kayserispor'da top koşturan Burkina Fasolu Alain Traore ise uzatma dakikalarında oyuna dahil oldu. Çaykur Rizespor'un Tunuslu futbolcusu Mohamed Ali Yakoubi ise mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
2013 Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayarak bu organizasyondaki en büyük başarısını elde eden Burkina Faso, yarı finalde Mısır-Fas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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