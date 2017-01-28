Carlos itiraf etti!

Dünya futbol tarihinin efsane sol beklerinden biri olan Carlos, ilginç bir itirafta bulundu.

Real'den 2007'de F.Bahçe'ye transfer olan Roberto Carlos, o dönem Chelsea'nin kapısından döndüğünü açıkladı.

Carlos, Abramovich'le Paris'teki randevusunun son anda 1-2 küçük faktör yüzünden iptal olduğunu ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiğini söyledi.



Kaynak : Fotomaç