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Carlos itiraf etti!
28 Ocak 2017 , 09:55
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- Dünya'dan Futbol
- Fenerbahçe
Dünya futbol tarihinin efsane sol beklerinden biri olan Carlos, ilginç bir itirafta bulundu.
Real'den 2007'de F.Bahçe'ye transfer olan Roberto Carlos, o dönem Chelsea'nin kapısından döndüğünü açıkladı.
Carlos, Abramovich'le Paris'teki randevusunun son anda 1-2 küçük faktör yüzünden iptal olduğunu ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiğini söyledi.
Kaynak : Fotomaç
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