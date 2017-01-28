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Carlos itiraf etti!

Tarih28 Ocak 2017 , 09:55

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Carlos itiraf etti!

Dünya futbol tarihinin efsane sol beklerinden biri olan Carlos, ilginç bir itirafta bulundu.

Real'den 2007'de F.Bahçe'ye transfer olan Roberto Carlos, o dönem Chelsea'nin kapısından döndüğünü açıkladı. 

Carlos, Abramovich'le Paris'teki randevusunun son anda 1-2 küçük faktör yüzünden iptal olduğunu ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiğini söyledi.

Kaynak : Fotomaç

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