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En iyiler açıklandı!
28 Ocak 2017 , 15:29
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, Dünyanın en iyi hakemleri listesini açıkladı. Söz konusu listenin başında İngiltere Federasyonu’ndan 141 puanla Mark Clattenburg yer alırken, FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır ise 28 puanla 5. sırada kendine yer buldu.
IFFHS tarafından açıklanan listenin ilk 10 sırasında yer alan isimler şöyle:
1 - Mark Clattenburg (İngiltere): 141 puan
2 - Nicola Rizzoli (İtalya): 65 Puan
3 - Viktor Kassa (Macaristan): 55 Puan
4 - Jonas Eriksson (İsveç): 43 Puan
5 - Cüneyt Çakır (Türkiye): 28 Puan
5 - Björn Kuipers (Hollanda): 28 Puan
7 - Felix Brych (Almanya): 26 Puan
8 - Martin Atkinson (İngiltere): 20 Puan
9 - Damir Skomina (Slovenya): 19 Puan
10 - Nestor Pitana (Arjantin): 14 Puan
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