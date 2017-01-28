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Hapoel Beer-Sheva 3 puanı 2 golle aldı
28 Ocak 2017 , 22:01
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İsrail Birinci Futbol Ligi 20. hafta karşılaşmasında Hapoel Beer-Sheva, sahasında Hapoel Kiryat Shmona'yı 2-0 mağlup etti.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva'ya 3 puanı getiren golleri 78. dakikada Anthony Nwakaeme ile 85. dakikada Maharan Radi attı.
Ligdeki 14. galibiyetini alan Hapoel Beer-Sheva, puanını 46'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Hapoel Kiryat Shmona ise 31 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş, 16 Şubat Perşembe günü Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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