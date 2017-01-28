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Neustadter Wattenscheid ile anlaştı!
28 Ocak 2017 , 15:23
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Fenerbahçeli Roman Neustadter'in kardeşi Daniel Neustadter, dikkat çekici bir transfere imza attı. Rot-Weiß Oberhausen takımında top koşturan 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Almanya'daki resmi ortağı olan Wattenscheid 09 Kulübü'ne transfer oldu.
Rot-Weiß Oberhausen Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, bir süredir Wattenscheid ile idmanlara çıkan ve siyah-beyazlı ekip tarafından denenen futbolcunun, transferinin gerçekleştiği duyuruldu ve kendisine yeni kulübünde başarılar dilendi.
Hollanda'da Twente altyapısında da bir dönem forma giyen Daniel Neustadter, Almanya'da Koblenz, Stadtlohn, gibi takımlarda da oynamıştı. Galatasaray 2014 yılında, Bochum'da gerçekleştirilen toplantıda Wattenscheid ile ortaklık anlaşması imzalamıştı.
Kaynak : Skorer
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