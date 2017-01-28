Şike skandalında yeni detaylar ortaya çıktı!

AJANSSPOR- Antalya ve Güney Kıbrıs'taki şikeli maçlarla ilgili çok önemli detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Rumen Gazeta Sporturilor'un yaptığı araştırmalarda o maçlarda görev alan hakemlerden Dan Petre'nin Singapur'a seyahat ettiği, maaşı 250 Euro gözükmesine rağmen 650 Euro'luk uçak bileti alabildiği belirlendi.

Geçen sene yine Antalya'da hazırlık maçlarında düdük çalan Petre'ye maç başına 2000 Euro ödeme yapılmış. Petre arkadaşlarına birçok parti vermiş. Gazeta'ya konuşan ismi açıklanmayan bir kaynak, "Gazeta'daki haberi görünce şoka uğradım. Şimdi Dan Petre'nin neden bu kadar çok parası olduğunu anlayabiliyorum. Romanya'da 4. Lig'den daha üst düzeyde maç yönetmezdi. Arkadaşları her gece şehre inip sevdiklerine 1000 Leyi'lik (221 Euro) harcama yaptığını söylerdi. Ama aylık kazancı kağıt üstünde 1500 Leyi'ydi. Yüzme eğitmeni olarak çalışıyordu. 4 ve 5. Liglerde maç yöneterek de ekstra para kazanıyordu. Burada da kazanacağı para 110 Leyi'yi geçmez" ifadelerini kullandı.



(Skandalda adı geçen iki hakem Dan Petre ve Cristian Grigorașcu yan yana.)

Fanatik bir Steaua Bükreş taraftarı olan Petre geçmiş dönemlerde de Antalya'daki hazırlık maçlarında görev almış. Ocak 2016'da Türkiye'de olan Petre'ye, Romanya'nın Targoviste şehrinden bazı kişiler maç başına 1000 Euro teklif etmiş. 2 Şubat 2016'da oynanan ve 3-2 sona eren Botosani - Jagiellonia Bialystok maçı Petre tarafından yönetilmiş. Rumen hakem 45. dakikada Polonya ekibi lehine tartışmalı bir penaltı çalmış. İkinci yarıda Botosani maçı çevirip 3-2 kazanmasını bilmiş.

Singapur macerası!

Petre'nin geçen sene 20 ile 24 Aralık tarihleri arasında gizlice Singapur'a seyahat ettiği ortaya çıktı. O dönem Facebook'a bir fotoğraf koymuş fakat birkaç saat sonra silmiş ve başka bir fotoğraf eklenmemiş. Yakın arkadaşları Petre'nin o dönem gerçekten de Romanya'da olmadığını söylüyor: "Onu hiç görmedim. Stadyuma yakın otururdu. Gittiğini daha sonradan anladık."

Petre geri döndüğünde arkadaşları ona nereye gittiğini sormuşlar. İlk başta cevap vermekten kaçınan Petre, sonra şunları söylemiş:

Arkadaşı: "Hey, Seni bayadır görmüyorduk. Nerelerdeydin?

Petre: "İyi bir teklif vardı, oradaydım."

A: "Tatilde miydin?

P: "Evet evet. Bir arkadaştaydım.

A: "Ne güzel"

P: "İlk başta fotoğraf koydum ama daha sonra sildim. Böylesi daha iyi. Singapur'da çekildi o fotoğraf."

(Singapur'a gidiş için bir uçak bileti 650 Euro'yken Petre'nin kağıt üstündeki aylık kazancı 250 Euro.)

Bahis mafyasının ana vatanı olan Singapur'da hali hazırda bir şike davası görülüyor. İki kişinin 2014'te Makedonyalı 3 hakem ayarlayıp Antalya'daki maçlarda düdük çaldırdığı belirlenmiş. Bunlardan ikisi Steaua Bükreş - Sturm Graz ve Steaua Bükreş - Dinamo Moskova maçları. Davaya bakan savcıya göre Singapur'dakiler bu maçlardan 42 bin Euro kazanç sağlamış. Makedon hakemleri ayarlayan ise Türk asıllı Hollandalı İlengiz Gürel.

Gazeta'ya konuşan Petre'ye yakın bir kaynak, Petre'nin gerçekte ne kadar kazandığını bilmediğini söylerken, "3000-4000 Leyi kazandığını duydum. 1000 Euro'ya denk geliyor. Sağa sola para saçmayı da severdi. Egzotik yerlere gitmeyi severdi. asya haricinde Ibiza, Yunanistan gibi yerlere giderdi" dedi.



(Dan Petre, Facebook'una Ibiza'daki tatilinden bir fotoğraf koymuş.)

Gazeta, bu sene Antalya ve Güney Kıbrıs'ta oynanan şaibeli maçlarda yenilen takımların sorumlularıyla da bir görüşme gerçekleştirdi.

Botosani 3-0 Amkar Perm

Konuyla ilgili Gazeta'ya konuşan Amkar Başkanı Denis Maslov, o maçta hakemlerin verdikleri kararların mide bulandırıcı olduğu ifade etti: "Oyunculari antrenörler hepimiz şok olduk. Bu, maçın skorunu etkilediği için değil. Çünkü tamamen absürd kararlar verdiler, bunlar oyunun ruhuna aykırı. Eğer bu konuyla ilgili bir soruşturma başlayacaksa biz de yardım etmek isteriz.



(Amkar Başkanı Maslov geçtiğimiz günlerde Antalya'da Eto'o ile bir araya geldi.)

CFR Cluj 2-0 UFA

Gazeta, UFA basın sorumlusu Andrei Kolencenko'ya ulaşmış. Kolencenko, Tayland'da olduğunu belirtip şimdilik konuyla ilgili bir bilgi veremeyeceğini Rusya'ya döndükten sonra iletişime geçecekleri bildirmiş.

Astra 1-3 Pogon Szczecin

Pogon'un basın sorumlusu Krzysztof Ufland, maçın hakeminin tam bir skandal olduğu, kendilerinin bu skandalla uzaktan yakından alakaları olmadığını belirtti. Romanya Futbol Federasyonu'yla iletişime geçtiklerini belirten Ufland maçın detaylı bir raporunu ilettiklerini bildirdi.

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