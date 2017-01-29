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Aboubakar devam, Sow tamam!
29 Ocak 2017 , 00:48
Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final maçında, Senegal ile Kamerun milli takımları karşı karşıya geldi.
Senegal forması giyen Sow ve Kamerun'da forma giyen Aboubakar'ı karşı karşıya getiren mücadelenin normal ve uzatma süresi golsüz sonuçlandı. Kamerun, penaltılar sonucunda Senegal'i 5-4 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Sow'un yanı sıra Çaykur Rizespor'da forma giyen Diallo, Osmanlısporlu Badou N'Diaye ve Alanyasporlu Gassama da turnuvaya veda eden isimler oldu.
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