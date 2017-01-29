Gana'yı Ayew kardeşler sırtladı!

Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası çeyrek final karşılaşmasında Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

31. kez düzenlenen turnuvanın çeyrek final mücadelesinde, C Grubu'nu lider tamamlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Gana, Oyem kentinde karşı karşıya geldi.

İki takım da ilk yarıda fileleri havalandıramayınca, soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi.

İkinci yarıya iyi başlayan Gana, 63. dakikada Jordan Ayew'in attığı golle 1-0 öne geçti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti 68. dakikada Paul M'Poku'nun ağları havalandırmasıyla 1-1'lik eşitliği sağlasa da Gana 78. dakikada Andre Ayew'in penaltıdan attığı golle hem maçı 2-1 kazandı hem de yarı finale yükseldi.

Sivasspor'un Ganalı defans oyuncusu John Boye mücadelede 90 dakika forma giyerken, Aytemiz Alanyaspor'un Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcusu Fabrice N'Sakala oynamadı.

Gana, yarı finalde 2 Şubat Perşembe günü TSİ 22.00'de Kamerun ile mücadele edecek.