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Osmanlıspor'un rakibi kazandı!
29 Ocak 2017 , 22:50
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Yunanistan Süper Ligi'ndeki 18. hafta mücadelesinde Olympiakos, deplasmanda Veria'yı 2-1 mağlup etti.
Veria Belediye Stadı'nda oynanan maçta Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Kostas Fortounis ve 35. dakikada Luka Milivojevic kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 24. dakikada Jeffrey Sarpong'dan geldi.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Olympiakos, puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Veria ise 13 puanla 15. sırada kaldı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Osmanlıspor, 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak.
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