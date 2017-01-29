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Ronaldinho için anlamlı gece!

Tarih29 Ocak 2017 , 23:45

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Ronaldinho için anlamlı gece!

2001-2003 sezonunda PSG forması giyen Ronaldinho, bu akşam oynanan PSG-Monaco maçında başlama vuruşunu yaptı ve Avrupa'da ilk kez forma giydiği Parc des Princes stadında seyircileri selamladı.

Ronaldinho PSG formasıyla 55 maçta 17 gol attı.

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