Ronaldinho için anlamlı gece!

2001-2003 sezonunda PSG forması giyen Ronaldinho, bu akşam oynanan PSG-Monaco maçında başlama vuruşunu yaptı ve Avrupa'da ilk kez forma giydiği Parc des Princes stadında seyircileri selamladı.

Ronaldinho PSG formasıyla 55 maçta 17 gol attı.