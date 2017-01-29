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Son yarı finalist Mısır!
29 Ocak 2017 , 23:59
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Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Mısır, Fas'ı 1-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.
31. kez düzenlenen turnuvanın çeyrek final mücadelesinde, D Grubu'nu lider tamamlayan Mısır ile C Grubu'nu ikinci sırada bitiren Fas, Port Gentil kentinde karşı karşıya geldi.
Mısır, karşılaşmanın 87. dakikasında oyuna sonradan dahil olan Mahmoud Kahraba'nın attığı golle Fas'ı 1-0 yenerek yarı finale yükselen son takım oldu.
Afrika Uluslar Kupası'nda 7 kez şampiyonluk yaşayan Mısır, yarı finalde Burkina Faso ile 1 Şubat Çarşamba günü TSİ 22.00'de mücadele edecek.
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