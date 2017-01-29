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Suriye'de ilk maç oynandı!
29 Ocak 2017 , 12:53
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AJANSSPOR-
Suriye'de 5 yıl aradan sonra ilk maç Halep'te oynandı. Savaş sonrası hasarların belli olduğu Riayat el-Shabab stadyumunda Al-Ittihad ile Al-Hurriya takımları karşı karşıya geldi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılaşmayı büyük bir kalabalık takip etti. Maçı 6 kez Suriye Ligi şampiyonluğu yaşayan Al-Ittihad 2-1 kazandı.
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