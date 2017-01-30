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Payet resmen Marsilya'da!
30 Ocak 2017 , 11:08
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AJANSSPOR - Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Marsilya, Dimitri Payet transferinde mutlu sona ulaştı. Payet transferi Fransız Kulübü tarafından da açıklandı.Futbolcu 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
29 yaşındaki futbolcu için her konuda uzlaşmaya varıldığı ve West Ham United’a da 25 milyon sterlin (yaklaşık 29 milyon Euro) bonservis ödeneceği ifade edildi.
Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Ham United, 2015 yılı yazında 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Payet ile 2021 yılına dek süren yeni bir sözleşme de imzalamıştı.
Fransa Milli Futbol Takımı’nın 32 kez formasını terleten Payet, Euro 2016’daki performansıyla da beğeni topladı. Payet, İngiliz ekibinde ise bu sezon 22 maçta 3 gol ve 8 asist kaydetti.
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