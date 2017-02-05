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Aboubakar, Kamerun'u şampiyon yaptı!
05 Şubat 2017 , 23:49
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Mısır 1-2 Kamerun
22' [1-0]Elneny
59' [1-1]Nkoulou
88' [1-2]Aboubakar
AJANSSPOR- Afrika Uluslar Kupası finalinde Mısır ile Kamerun karşı karşıya geldi.
Arsenalli Elneny'nin golüyle 1-0 öne geçen Mısır 59'de Nkoulou'nun golüne engel olamadı.
Oyuna 46'da giren Vincent Aboubakar ise 88'de attığı şık golle Kamerun'u 2-1 öne taşıdı.
Böylelikle Afrika Uluslar Kupası Kamerun'a gitmiş oldu.
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