Pereira'ya 2. maçtan tepki!

F.Bahçe sonrasında 1860 Münih'le anlaşan Vitor Pereira ilk maçından galip ayrılmıştı. 2. karşılaşmasında ise takımı, Bielefeld'e 2-1 kaybetti. Portekizli çalıştırıcının 7 golle takımın en skorer ismi olan Michael Liendl'ı kesmesi taraftarı kızdırdı. Taraftarlar, Pereira'nın takımı kısa sürede egolarıyla yönettiğini düşünüyor..

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