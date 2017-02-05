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Pereira'ya 2. maçtan tepki!

Tarih05 Şubat 2017 , 09:07

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Pereira'ya 2. maçtan tepki!

F.Bahçe sonrasında 1860 Münih'le anlaşan Vitor Pereira ilk maçından galip ayrılmıştı. 2. karşılaşmasında ise takımı, Bielefeld'e 2-1 kaybetti. Portekizli çalıştırıcının 7 golle takımın en skorer ismi olan Michael Liendl'ı kesmesi taraftarı kızdırdı. Taraftarlar, Pereira'nın takımı kısa sürede egolarıyla yönettiğini düşünüyor..

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