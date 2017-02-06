Djibril Cisse noktayı koydu!

AJANSSPOR- Bir döneme damgasını vuran Fransız forvet Djibril Cisse, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Cisse artık Yahoo Sport Fransa için çalışacak. Yahoo'ya konuşan Fransız efsane, "Futbolcu olmayı sevdim. Şu ana kadar top benim her şeyimdi. Kendime rağmen kariyerime devam etmek isterdim ama itiraf etmem gerekir ki bugün itibariyle her şey bitti" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Auxerre, Liverpool, Marsilya, Sunderland, Lazio gibi takımlarda oynayan Cisse, Fransa Milli Takımı formasını da 41 kez sırtına geçirdi.