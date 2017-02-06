Eski Fenerbahçeli 2. Lig yolunda!

AJANSSPOR- Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ülkesinin takımı Corinthians ile anlaşan Cristian Baroni'nin yeni adresi belli oluyor.

Brezilya basınında yer alan habere göre; teknik direktör Fabio Carille'nin yeni sezon planlamasında yer almayan 33 yaşındaki orta saha için Brezilya 2. Lig ekibi Avai'den kiralama teklifi geldi.

Yıllık yaklaşık 1.5 milyon Euro kazanan Baroni'yi elden çıkarmak isteyen Corinthians yönetimi, Chapecoense gelen teklifi kabul etmeyen oyuncunun yeni teklifi kabul etmesini bekliyor.

Eski Fenerbahçeli oyuncu ise Globo Esporte'ye verdiği röportajda her zaman için kariyerini Corinthians'ta bitirmek istediğini söylemiş, "Ama bazen her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Geçen sezon başında da benzer şeyler yaşamıştım. Bunlar bana acı veriyor. Bu yıl da kolay olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.