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Monaco liderliğini korudu

Tarih06 Şubat 2017 , 11:05

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Monaco liderliğini korudu

Ligue 1'de iki şampiyonluk adayının karşılaştığı maçta Monaco, Nice'i sahasında 3-0 mağlup etti.

Son 4 sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Dijon deplasmanında 3-1 galip geldi.

Bu sonuçların ardından Monaco, 23 haftada topladığı 52 puanla liderliğini korudu. PSG ise 49 puan ve averajla Nice'in önünde ikinci sıraya yükseldi.

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