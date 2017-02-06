Monaco liderliğini korudu

Ligue 1'de iki şampiyonluk adayının karşılaştığı maçta Monaco, Nice'i sahasında 3-0 mağlup etti.

Son 4 sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Dijon deplasmanında 3-1 galip geldi.

Bu sonuçların ardından Monaco, 23 haftada topladığı 52 puanla liderliğini korudu. PSG ise 49 puan ve averajla Nice'in önünde ikinci sıraya yükseldi.