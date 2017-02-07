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Gana'da Grant dönemi sona erdi!
07 Şubat 2017 , 21:22
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Gana Futbol Federasyonu (GFA), milli takım teknik direktörü Avram Grant'in görevine son verildiğini açıkladı.
GFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Aralık 2014'ten bu yana Gana Milli Takımı'nı çalıştıran Avram Grant ile yolların, İsrailli teknik direktörün sözleşmesinin biteceği 28 Şubat'ta ayrılacağı belirtildi.
Grant yönetimindeki Gana, 2015 Afrika Uluslar Kupası'nı finalde kaybettikten sonra bu seneki turnuvada da 4. olmuştu.
62 yaşındaki teknik adam, ülkesinin çeşitli kulüplerini ve İsrail Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra 2007-08 sezonunda geldiği Chelsea'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasını sağlamıştı.
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