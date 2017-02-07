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Oscar siftah yaptı!
07 Şubat 2017 , 17:24
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Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında Çin'in Shanghai SIPG takımı, sahasında Tayland temsilcisi Sukhothai'yi 3-0 mağlup ederek gruplara yükseldi.
Shanghai kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 34. dakikada Oscar, 39. dakikada Elkeson ve 58. dakikada Kiattisak Toopkhuntod kendi kalesine kaydetti.
Shanghai SIPG'in İngiliz temsilcisi Chelsea'den 60 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Oscar, yeni takımıyla çıktığı ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.
Portekizli Andre Villas-Boas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shanghai ekibi, Asya Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Güney Kore'nin Seoul, Japonya'nın Urawa Red Diamonds ve Avustralya'nın Western Sydney Wanderers takımlarıyla mücadele edecek
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