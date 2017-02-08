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Olympiakos işi rövanşa bıraktı!
08 Şubat 2017 , 23:04
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Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında, Atromitos ile 0-0 berabere kaldı.
Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan Olympiakos-Atromitos karşılaşması, golsüz tamamlandı. Bu sonuçla Atromitos, sahasındaki rövanş mücadelesi öncesi tur umudunu artırdı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Osmanlıspor, 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak.
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