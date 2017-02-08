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Rivaldo'nun oğlu Romanya'da!
08 Şubat 2017 , 11:07
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Brezilyalı efsane futbolcu Rivaldo'nun oğlu Rivaldinho, Romanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Dinamo Bükreş ile anlaştı.
Dinamo Bükreş Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Brezilyalı Rivaldinho ile 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Forvet mevkinde oynayan Rivaldinho, en son ülkesinin takımı Paysandu'da forma giyiyordu.
Attığı şık gollerle hafızalarda yer eden Rivaldo ise Brezilya Milli Takımı ile 2002 FIFA Dünya Kupası, Barcelona formasıyla iki lig şampiyonluğu, Milan'da bir kez UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi elde etmiş ve 1999'da "FIFA Yılın Futbolcusu" ödülünü kazanmıştı.
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