Barcelona'nın finaldeki rakibi Alaves!

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Alaves ile Celta Vigo, 0-0 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Alaves karşılaşmayı, 82. dakikada Edgar Mendez'ina attığı golle 1-0 kazandı ve finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

İspanya futbol Kral Kupası yarı final rövanşında Celta de Vigo'yu 1-0 yenen Deportivo Alaves, tarihinde ilk kez bu kupada finale kaldı.

Tarihinde ilk kez Kral Kupası'nda finale kalan Alaves'in rakibi, yarı finalde Atletico Madrid'i eleyen Barcelona olacak. Kupanın son şampiyonu ve en çok kazananı olan Barcelona, 38 kez final oynadığı Kral Kupası'nı 28 kez kazanma başarısını gösterdi.

Kral Kupası'nda final mücadelesi 27 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.