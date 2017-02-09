Dortmund penaltılarla turladı!

Borussia Dortmund, Almanya Kupası 3. tur maçında sahasında Hertha Berlin ile karşılaştı.

Salomon Kalou ile 27. dakikada öne geçen Hertha Berlin'e, Dortmund Marco Reus'un 47. dakikada attığı golle karşılık verdi. Karşılaşmanın normal süresinde başka gol sesi çıkmadı ve uzatmalara gidildi.

Uzatma bölümünde de iki takımın gol çabaları sonuçsuz kaldı ve penaltılara geçildi. Penaltıları 4-3 kazanan Borussia Dortmund, çeyrek finale yükseldi.