Lotte'ye dev rakip!

AJANSSPOR DIŞ HABER – Almanya Kupası çeyrek final müsabakaları, dün gece Son 16 maçlarından sonra çekildi.



Kurada, ilk olarak Eintracht Frankfurt ile Arminia Bielefeld eşleşirken, ikinci eşleşme ise Vitor Pereira'nın çalıştırdığı 1860 Münih'i eleyen Lotte ile Borussia Dortmund arasında gerçekleşti.



Almanya Kupası’nda Bayern Münih – Schalke eşleşmesi de dikkat çekti. Öte yandan Hamburg’un rakibi ise Borussia Mönchengladbach oldu.



Bu arada, Almanya Kupası çeyrek final kuralarını Beşiktaşlı eski futbolcu Stefan Kuntz çekti. Kupada maçlarda 28 Şubat ve 1 Mart 2017 tarihlerinde oynanacak.



AJANSSPOR DIŞ HABER – Ali YILDIRIM

Yasal uyarı: Bu haber Ajansspor.com tarafından yazılmıştır, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.