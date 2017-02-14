Diarra ile yollar ayrıldı!

AJANSSPOR - Fransa Ligi ekibi Marsilya, yıldız orta sahası Lassana Diarra ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı.

Sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelen 31 yaşındaki oyuncunun 1.5 yıllık Marsilya macerasının sıona erdiği kulüp tarafından duyuruldu.

Diarra'nın, Felix Magath'ın çalıştırdığı Çin Ligi ekibi Shandong Luneng.ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yaz döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen deneyimli orta sahanın eski kulübü Lokomotiv Moskova ile olan davası nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

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