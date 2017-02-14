- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Lille'de Passi dönemi..
14 Şubat 2017 , 23:24
- İlgili:
- Futbol
- Dünya'dan Futbol
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de Patrick Collot'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Franck Passi ile anlaşma sağlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Passi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Daha önce Olympique Marsilya'da görev yapan Passi, geçen yıl takımı Fransa Kupası finaline taşımıştı.
Ligue 1'de 25 haftada 26 puan toplayan Lille, düşme hattının bir puan üstünde 17. sırada bulunuyor.
- İlgili:
- Futbol
- Dünya'dan Futbol
YORUM EKLE
Son Dünya'dan Futbol HaberleriTüm Dünya'dan Futbol Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 2
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller