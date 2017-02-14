Lille'de Passi dönemi..

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de Patrick Collot'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Franck Passi ile anlaşma sağlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Passi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Daha önce Olympique Marsilya'da görev yapan Passi, geçen yıl takımı Fransa Kupası finaline taşımıştı.

Ligue 1'de 25 haftada 26 puan toplayan Lille, düşme hattının bir puan üstünde 17. sırada bulunuyor.