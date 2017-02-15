Marsilya'ya yeni sportif direktör yardımcısı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Marsilya, sportif direktör yardımcılığına Albert Valentin'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Valentin'in Barcelona'nın efsane kalecisi Andoni Zubizarreta'nın liderliğinde, takımın teknik açıdan gelişimi için çalışacağı bildirildi.

Valentin ve Zubizarreta, 2010-2015 yıllarında Barcelona'da birlikte çalışmıştı. Valentin 2013'te Neymar'ın transferinin organizasyonunda kilit rol oynamıştı.

Olympique Marsilya, bu sezon Zubizarreta'yı sportif direktörlüğe, İtalyan ekibi Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'yı ise takımın başına getirmiş, ara transfer dönemi sona ermeden de Fransız futbolcu Dimitri Payet'i yaklaşık 29 milyon avroya kadroya katmıştı.