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Riera'ya transfer şoku!

Tarih16 Şubat 2017 , 19:43

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Riera'ya transfer şoku!

AJANSSPOR- Bir süredir Rusya Premier League ekiplerinden Tom Tomsk ile idmanlara çıkan Albert Riera'ya kötü haber. 

Eski Galatasaraylı oyuncu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tomsk'un transfer yasağının kaldırılmadığını ve Rusya Futbol Federasyonu'nun transferi kapattığını açıkladı. Riera bir sonraki adresini yakın bir zamanda açıklayacak. 

34 yaşındaki oyuncu son olarak Sloventa Ligi ekiplerinden FC Koper'de forma giyiyordu. 

 

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