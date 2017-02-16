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UEFA kafa vuruşlarını mercek altına aldı
16 Şubat 2017 , 13:18
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UEFA, futboldaki kafa vuruşları ile bunama (demans) arasında bağlantı olduğuna ilişkin son yapılan bilimsel çalışmanın ardından konuyu araştırmaya karar verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, futbol oynarken uzun yıllar boyunca tekrar eden topa yapılan kafa vuruşları ve çarpışmaların beyne zarar vererek bunamaya yol açabileceğine ilişkin hafta içinde ortaya çıkan bilimsel araştırmanın dikkatle incelendiği belirtildi.
Açıklamada, konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak amacıyla UEFA'nın kendi araştırmasını başlatacağı belirtilerek, "Bu araştırma sayesinde genç oyuncuların maçlar ve antrenman sırasında aldığı sağlık riski oranını en aza indirmeyi hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.
UEFA'nın araştırmasına, adı açıklanmayan bir İngiltere Premier Lig takımı da destek verecek.
İngiltere'de Londra ve Cardiff üniversitelerinin yürüttüğü son araştırmada, 1980-2010 yıllarında Galler’deki bir psikiyatri servisine sevk edilen 14 eski futbolcu mercek altına alınmıştı. Ölen futbolculardan 6’sının beynini inceleyen bilim insanları, futbol oynarken topa yapılan kafa vuruşları ve çarpışmalar ile bunama arasında anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmişti.
İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Derneği de genç yaşlarda beyindeki hasarın daha fazla olması gerekçesiyle 10 yaşından küçük çocukların topa kafa vuruşu yapmasının yasaklaması yönünde geçen yıl çağrıda bulunmuştu.
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