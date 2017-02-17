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Luis Fabiano ülkesine döndü
17 Şubat 2017 , 23:20
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Brezilya temsilcisi Vasco da Gama, 36 yaşındaki futbolcu Luis Fabiano'yu kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Çin'de top koşturan Brezilyalı futbolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Profesyonel kariyerine ülkesinin Ponte Preta takımında başlayan Luis Fabiano, Fransa'nın Rennes, Portekiz'in Porto, İspanya'nın Sevilla, Brezilya'nın Sao Paulo ve Çin'in Tianjin Quanjian kulüplerinde forma giydi.
Deneyimli oyuncu, 2005-2011 yıllarında formasını giydiği Sevilla ile 2'şer kez UEFA Kupası (2006,2007) ve İspanya Kral Kupası (2007, 2010), birer defa da UEFA Süper Kupa (2006) ile İspanya Süper Kupası (2007) şampiyonlukları yaşadı.
Luis Fabiano, Brezilya Milli Takımı'nda ise Copa America (2004) ve FIFA Konfederasyonlar Kupası (2009) zaferleri elde etti.
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